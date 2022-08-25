По сведениям сайта «Попкорнnews», авторы голливудской версии картины Эльдара Рязанова рассчитывают на крупные сборы благодаря зрителям из России.
Авторы голливудской «Иронии судьбы» рассчитывают на крупные сборы в России
- Автор Дарья
- 25 августа, 2022. Четверг 01:40
В начале сентября в российских кинотеатрах появится голливудский ремейк легендарной киноленты «Ирония судьбы». Первые сеансы в отечественных кинотеатрах пройдут 8 сентября, что на сутки раньше по сравнению с премьерой по миру.
При этом главную женскую роль сыграла популярная актриса Эмма Робертс. Кресло режиссера занял Марюс Вайсберг. Он известен своими юмористическими лентами «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения».
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