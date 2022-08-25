ЗАМАНА - Авторы голливудской «Иронии судьбы» рассчитывают на крупные сборы в России

Авторы голливудской «Иронии судьбы» рассчитывают на крупные сборы в России

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25 августа, 2022. Четверг 01:40
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Авторы голливудской «Иронии судьбы» рассчитывают на крупные сборы в России

В начале сентября в российских кинотеатрах появится голливудский ремейк легендарной киноленты «Ирония судьбы». Первые сеансы в отечественных кинотеатрах пройдут 8 сентября, что на сутки раньше по сравнению с премьерой по миру.

Авторы голливудской «Иронии судьбы» рассчитывают на крупные сборы в России
Культура

По сведениям сайта «Попкорнnews», авторы голливудской версии картины Эльдара Рязанова рассчитывают на крупные сборы благодаря зрителям из России.

При этом главную женскую роль сыграла популярная актриса Эмма Робертс. Кресло режиссера занял Марюс Вайсберг. Он известен своими юмористическими лентами «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения».

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