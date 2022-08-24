ЗАМАНА - Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит проект с Козловским и Галустяном

Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит проект с Козловским и Галустяном

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24 августа, 2022. Среда 11:12
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Автор &quot;Иронии судьбы в Голливуде&quot; готовит проект с Козловским и Галустяном

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг собирается снять картину "про двух людей из совершенно разных миров" под названием "Уволить Жору". Главных героев в ленте сыграют Данила Козловский и Михаил Галустян, информирует ТАСС.

Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит проект с Козловским и Галустяном
Культура

"У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через 2 недели, под названием "Уволить Жору", там будут играть (Михаил) Галустян и Даня Козловский", — объявил Вайсберг 23 августа в эфире, который организовало издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Вайсберг поделился, что кинокартина будет близка по атмосфере комедии "Впритык" - "про двух героев из совершенно разных миров, которые вынуждены столкнуться; в результате образуется и конфликт, и понимание мира, и дружба". В отличие от его ленты "Ирония судьбы в Голливуде", снятой в США с голливудскими актерами, этот проект будет "максимально российской историей".

Также он добавил, что готовит проект с продюсерами картины "Холоп" Вячеславом Дусмухаметовым и Таймуразом Бадзиевым. 

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