2 сентября зрители смогут посмотреть сразу 2 серии, а самые удачливые увидят их в кинотеатрах — Amazon запланировал ограниченный кинотеатральный прокат двух первых эпизодов. Сеансы будут идти в 200 местах за 2 дня до премьеры на стриминговой площадке Prime Video в кинотеатрах США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентине, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии.
Появился новый трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»
- Автор Дарья
- 24 августа, 2022. Среда 08:47
Авторы проекта «Властелин колец: Кольца власти» опубликовали новый трейлер шоу, премьера которого пройдет совсем скоро: 2 сентября. В ролик добавлено множество кадров, которых раньше зрители не видели.
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