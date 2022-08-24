ЗАМАНА - Появился новый трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Появился новый трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

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24 августа, 2022. Среда 08:47
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Появился новый трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Авторы проекта «Властелин колец: Кольца власти» опубликовали новый трейлер шоу, премьера которого пройдет совсем скоро: 2 сентября. В ролик добавлено множество кадров, которых раньше зрители не видели.

2 сентября зрители смогут посмотреть сразу 2 серии, а самые удачливые увидят их в кинотеатрах — Amazon запланировал ограниченный кинотеатральный прокат двух первых эпизодов. Сеансы будут идти в 200 местах за 2 дня до премьеры на стриминговой площадке Prime Video в кинотеатрах США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентине, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии.

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