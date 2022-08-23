ЗАМАНА - Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря

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23 августа, 2022. Вторник 10:13
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Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря

Стриминговая площадка Netflix раскрыла дату премьеры детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица». Релиз картины пройдет 23 декабря.

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря
Культура

Вторую часть франшизы снимал режиссер оригинала Райан Джонсон. В новом фильме снимались Дэниел Крэйг, Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Батиста, Кэтрин Хан и другие актеры. «Достать ножи: Стеклянная луковица» повествует о расследовании убийства миллиардера. Детектив Бланк пригласил приятелей и родственников бизнесмена на греческий остров, где будут вскрываться страшные секреты окружения покойного.

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