В кинотеатрах можно будет посмотреть первые серии «Властелина колец: Кольца власти»

Премьера первых серий проекта «Властелин колец: Кольца власти» пройдет на больших экранах по всему миру — об этом информирует сайт Variety.

Показы пройдут в 200 местах за 2 дня до выхода на стриминговой площадке Prime Video в кинотеатрах США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентине, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии.

«Кольца власти» вдохновлены заметками Джона Толкина к «Властелину колец», а повествование идет за 1000 лет до рождения Бильбо или же Фродо Бэггинса. Сюжет разворачивается в мирное время, когда напряжение среди жителей Средиземья только появляется. В проекте будут показаны важные события, например, восстание Саурона и появление колец.