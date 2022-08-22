ЗАМАНА - В кинотеатрах можно будет посмотреть первые серии «Властелина колец: Кольца власти»

В кинотеатрах можно будет посмотреть первые серии «Властелина колец: Кольца власти»

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22 августа, 2022. Понедельник 15:47
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В кинотеатрах можно будет посмотреть первые серии «Властелина колец: Кольца власти»

Премьера первых серий проекта «Властелин колец: Кольца власти» пройдет на больших экранах по всему миру — об этом информирует сайт Variety.

В кинотеатрах можно будет посмотреть первые серии «Властелина колец: Кольца власти»
Культура

Показы пройдут в 200 местах за 2 дня до выхода на стриминговой площадке Prime Video в кинотеатрах США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентине, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии.

«Кольца власти» вдохновлены заметками Джона Толкина к «Властелину колец», а повествование идет за 1000 лет до рождения Бильбо или же Фродо Бэггинса. Сюжет разворачивается в мирное время, когда напряжение среди жителей Средиземья только появляется. В проекте будут показаны важные события, например, восстание Саурона и появление колец.

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