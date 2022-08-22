Прошла премьера «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Новый сериал можно посмотреть с русскими субтитрами или озвучкой. Повествование стартует за 172 года до появления на свет Дейнерис Таргариен, рассказывая о гражданской войне между предками её знаменитого дома. В тот период Вестерос был в самом расцвете, а власть в руках удерживал король Визерис I — в том числе и с помощью драконов. Но череда трагедий привела к ссоре между семьей Таргариен и некоторыми близкими к ней домами. Сценарием проекта занимались Райан Кондал («Колония») и создатель вселенной Джордж Мартин. Кресло режиссера занял Мигель Сапочник.