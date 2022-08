HBO Max опубликовал первый тизер проекта The Last of Us с Педро Паскалем

Автор Дарья кадр из игры|||

Стриминговая площадка HBO Max на своём официальном YouTube-канале выложила ролик с грядущими премьерами своих сериалов, в котором можно увидеть краткий тизер ожидаемого проекта «Одни из нас» (The Last of Us) — экранизации игры The Last of Us. Главных героев Джоэла и Элли сыграли Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов») соответственно.