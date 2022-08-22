Дагестан участвует в фестивале Русского географического общества

В Москве начался V Фестиваль Русского географического общества. Туристические возможности Дагестана на мероприятии представляет делегация Минтуризма региона, которую возглавляет руководитель ведомства Эмин Мерданов. На стенде горного края были представлены буклеты этнокультурных туров и рекламно-информационная продукция.

После праздничной церемонии открытия стартовала программа «Песни и танцы народов Дагестана», в рамках которой выступила группа Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан». В программе лучшие номера ансамбля: «Край родной», «Шатилла», «Мой Дагестан», «Чох». Красота республиканских мелодий, красочные костюмы, голоса певцов, акробатические трюки танцоров влюбили в себя собравшихся.

На мероприятии мастера народных художественных промыслов региона подготовили для зрителей мастер-классы по изготовлению бархарских и кубачинских изделий, ковров и унцукульских художественных изделий с орнаментальной насечкой.