Хьюэн, судя по всему, сыграет Дикона Сент-Джона, главного персонажа игры, события которой проходят в опустошённой пандемией Америке. Дикон Сент-Джон — байкер, разъезжающий по разрушенным штатам США и пытающийся выжить посреди толп «фриков» — людей, поражённых инфекцией, из-за которой они превратились в плотоядных чудовищ.
Sony собирается снять киноадаптацию Days Gone
- Автор Дарья
- 20 августа, 2022. Суббота 01:56
Как информирует сайт Deadline, киностудия Sony собирается снять полнометражную адаптацию игры Days Gone. В проекте будет принимать участие актёр Сэм Хьюэн из «Чужестранки», а номинированный на «Оскар» Шелдон Тёрнер («Мне бы в небо», «Люди Икс: Первый класс») напишет сценарий.
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