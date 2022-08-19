Музыкальная группа из Дагестана «Иное Иное» стала финалистом Всероссийского конкурса

В финал попали 7 групп из разных субъектов страны. В исполнении групп Gurude (Хакасия), Ilmu (Карелия), Vetkafolk (Москва), «Иное Иное» (Дагестан), «СайлыкО» (Тыва), Вероника Ушолик (Чукотка) и «Дара-Яра» (Москва) в московском Парке искусств «Музеон» звучал джаз, рок, рэп и фьюжн.

«Мы представляли на проекте весь Кавказ. Прошли 12-дневную сессию в столице, учились у лучших экспертов саундпродюсирования, фольклора и медиапродвижения. Концерт в центре Москвы стал итогом работы музыкальной лаборатории. Зрители в этот день услышали в нашем исполнении этнический рок на лакском языке. Мы устроили совместную музыкальную коллаборацию с московской группой “Дара-Яра”», – поделился впечатлениями руководитель группы «Иное Иное» Ислам Ибрагимов.