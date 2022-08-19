В прокат вновь вышла комедия «Ширли-мырли»

Кинолента вновь появилась на больших экранах вчера, 18 августа. «Мосфильм» выпустил восстановленную версию фильма в формате 4K, приближенную к режиссерской версии ленты. Оригинальный фильм Владимира Меньшова вышел в 1995 году. «Ширли-мырли» повествует об истории трех братьев-близнецов. Один — цыганский барон, второй музыкант с мировым именем, а третий — вор-авторитет. Героев в картине играли следующие актеры: Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Любовь Полищук, Игорь Угольников, Сергей Баталов, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Нонна Мордюкова и другие.