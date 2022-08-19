«Дом дракона» можно будет посмотреть уже 21 августа на HBO, а 22 августа — на «Амедиатеке».
Вышел финальный тизер «Дома дракона»
- Автор Дарья
- 19 августа, 2022. Пятница 01:41
Стриминговая площадка HBO показала финальный трейлер грядущего проекта «Дом дракона» (House of the Dragon) — в нём создатели за минуту демонстрируют нарезку из ярких экшен-сцен, призванных заинтересовать фанатов.
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