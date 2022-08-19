ЗАМАНА - Вышел финальный тизер «Дома дракона»

Вышел финальный тизер «Дома дракона»

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19 августа, 2022. Пятница 01:41
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Вышел финальный тизер «Дома дракона»

Стриминговая площадка HBO показала финальный трейлер грядущего проекта «Дом дракона» (House of the Dragon) — в нём создатели за минуту демонстрируют нарезку из ярких экшен-сцен, призванных заинтересовать фанатов.

«Дом дракона» можно будет посмотреть уже 21 августа на HBO, а 22 августа — на «Амедиатеке».

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