Вышел тизер проекта Тима Бертона «Уэнсдей»

Главная героиня шоу Уэнсдей Аддамс после неудач в обычных школах попадает в академию «Невермор». Подросток будет пытаться овладеть своими мистическими способностями и противостоять таинственному антагонисту. Главного персонажа в проекте сыграла Дженна Ортега. Другие роли воплотили в жизнь Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордонес. Продюсерами шоу стали создатели «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар. Премьера пройдет до конца 2022 года.