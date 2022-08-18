ЗАМАНА - Вышел тизер проекта Тима Бертона «Уэнсдей»

Вышел тизер проекта Тима Бертона «Уэнсдей»

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18 августа, 2022. Четверг 10:50
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Вышел тизер проекта Тима Бертона «Уэнсдей»

Стриминговая площадка Netflix показала тизер проекта Тима Бертона «Уэнсдей». Сериал станет спин-оффом истории о семейке Аддамс.

Главная героиня шоу Уэнсдей Аддамс после неудач в обычных школах попадает в академию «Невермор». Подросток будет пытаться овладеть своими мистическими способностями и противостоять таинственному антагонисту. Главного персонажа в проекте сыграла Дженна Ортега. Другие роли воплотили в жизнь Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордонес. Продюсерами шоу стали создатели «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар. Премьера пройдет до конца 2022 года.

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