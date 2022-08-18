ЗАМАНА - Вышел трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Вышел трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы»

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18 августа, 2022. Четверг 08:48
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Вышел трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы»

В интернете стал доступен к просмотру трейлер голливудской версии легендарной ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Проект повествует о неожиданной встрече двух незнакомцев. В новой версии персонажами стали мужчина, собирающийся сделать предложение любимой, и девушка, которая осталась без пары накануне свадьбы сестры. На больших экранах кинокартина появится уже 9 сентября. Ремейк знаменитого советского фильма снял режиссер Марюс Вайсберг. Голливудская лента получил название «О судьбе» (About Fate). Героя Жени Лукашина сыграл известный по популярному сериалу «Фарго» Томас Манн. На роль Нади Шевелевой взяли 30-летнюю Эмму Робертс. Ипполитом в ремейке станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан («Мортал Комбат»).

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