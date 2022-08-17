ЗАМАНА - Выставка к 130-летию революционера Алибека Тахо-Годи открылась в Махачкале

Выставка к 130-летию революционера Алибека Тахо-Годи открылась в Махачкале

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17 августа, 2022. Среда 11:15
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Выставка к 130-летию революционера Алибека Тахо-Годи открылась в Махачкале

Тематическая выставка, посвященная 130-летию революционера, государственного и общественного деятеля, автора первого музея Советского Дагестана Алибека Тахо-Годи, открылась в Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи, информирует пресс-служба музея.

Выставка к 130-летию революционера Алибека Тахо-Годи открылась в Махачкале
Культура

Среди экспонатов – фото, документы, личные вещи и книги, а также письменный стол и печатная машинка советского революционера. Кроме того, в рамках мероприятия прошла презентация и дарение музею первого эскиза бюста Алибека Тахо-Годи, который был создан художницей и реставратором Анной Самарской.

«Гости смогут посмотреть фотографии, показывающие периоды детства, становления, жизни во Владикавказе и учебы Алибека Тахо-Годи. Отдельная часть выставки посвящена его родным и друзьям, работе в Дагестане и Москве с 1917 по 1937 год. Фотографии собраны из фондов музея, книги Азы Тахо-Годи «Воспоминания», частных и открытых источников», – рассказала куратор выставки, заместитель генерального директора Национального музея региона имени А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова.

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