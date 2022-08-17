Выставка к 130-летию революционера Алибека Тахо-Годи открылась в Махачкале

Среди экспонатов – фото, документы, личные вещи и книги, а также письменный стол и печатная машинка советского революционера. Кроме того, в рамках мероприятия прошла презентация и дарение музею первого эскиза бюста Алибека Тахо-Годи, который был создан художницей и реставратором Анной Самарской.

«Гости смогут посмотреть фотографии, показывающие периоды детства, становления, жизни во Владикавказе и учебы Алибека Тахо-Годи. Отдельная часть выставки посвящена его родным и друзьям, работе в Дагестане и Москве с 1917 по 1937 год. Фотографии собраны из фондов музея, книги Азы Тахо-Годи «Воспоминания», частных и открытых источников», – рассказала куратор выставки, заместитель генерального директора Национального музея региона имени А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова.