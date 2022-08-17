Новые серии проекта будут появляться каждый день, по 2 серии за раз — это необычное решение для Netflix, так как обычно стриминг публикует все серии из сезона за один день. В первый сезон «Кабинета» войдёт 8 эпизодов от разных авторов — среди них режиссер «Бабадука», «Мэнди», «Химеры» и других известных хорроров. Роли в проекте исполнили Эндрю Линкольн, Бен Барнс, Криспин Кловер, Эрик Андре, Эсси Дэвис и так далее.
Netflix раскрыл дату премьеры сериала «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо
- Автор Дарья
- 17 августа, 2022. Среда 10:48
Стриминговая площадка Netflix показала ролик, посвящённый будущему шоу «Кабинет редкостей», из которого можно узнать дату премьеры проекта: 25 октября этого года.
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