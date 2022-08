Ушел из жизни немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, снявший фильм «Троя»

Как заявляют, смерть наступила в пятницу. Ее причиной стал рак поджелудочной железы.

Известность режиссеру принесли такие ленты, как "На линии огня" (In the Line of Fire, 1993), "Троя" (Troy, 2004), "Эпидемия" (Outbreak, 1995) и "Бесконечная история" (Die unendliche Geschichte, 1984).