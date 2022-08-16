«Сегодня (16 августа) после делительной болезни скончался народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более 50 лет», — заявляет пресс-служба.
О месте и времени церемонии прощания в театре объявят позднее.
Зозулин появился на свет 10 октября 1944 года. Получил красный диплом Театрального училища имени Щукина. После учебы его пригласили в 7 московских театров, но он выбрал Театр имени Вахтангова.
В 1965 году впервые появился в легендарной киноленте Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Также он играл в картинах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день» и так далее.