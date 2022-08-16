ЗАМАНА - Ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин

Ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин

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16 августа, 2022. Вторник 16:47
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Ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин

В возрасте 77 лет скончался народный артист РФ Виктор Зозулин, информирует сегодня, 16 августа,  пресс-служба Театра имени Вахтангова.

Ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин
Культура

«Сегодня (16 августа) после делительной болезни скончался народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более 50 лет», — заявляет пресс-служба.

О месте и времени церемонии прощания в театре объявят позднее.

Зозулин появился на свет 10 октября 1944 года. Получил красный диплом Театрального училища имени Щукина. После учебы его пригласили в 7 московских театров, но он выбрал Театр имени Вахтангова.

В 1965 году впервые появился в легендарной киноленте Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Также он играл в картинах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день» и так далее.

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