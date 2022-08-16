ЗАМАНА - В Махачкале появится новая галерея «Темп»

В Махачкале появится новая галерея «Темп»

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16 августа, 2022. Вторник 12:12
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В Махачкале появится новая галерея «Темп»

Сегодня, 16 августа, в 18:00 пройдёт церемония открытия галереи «Темп», где будут выставляться работы художника Апанди Магомедова «Модусы времени».

В Махачкале появится новая галерея «Темп»
Культура

Дом культуры «Темп» — это новая история о нашей республике, искусство в современном видении. Совмещение различных культур в одном месте: галереи современного искусства, лекторий, кинобар, творческие мастерские, книжный магазин, магазины современных региональных дизайнеров и кафе. Попасть на открытие можно по следующему адресу: Махачкала, улица Буйнакского 2, в здании бывшего кинотеатра «Дружба» (2 этаж).

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