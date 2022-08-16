Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году

Кинолента «Пила 10» появится на больших экранах 27 октября 2023 года. Режиссерское кресло занял Кевин Гротерт, участвовавший в производстве всех частей серии в качестве монтажера, продюсера и постановщика.

О сценарии картины пока ничего не сообщается. «Мы прислушались к желаниям поклонников, и усердно работаем над таким фильмом, который понравится как обычным фанатам хорроров, так и любителям серии „Пила“», — высказались продюсеры новой ленты Марк Бург и Орен Коулс. Актерский состав картины пока не объявлен.