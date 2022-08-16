ЗАМАНА - Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году

Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году

Автор
16 августа, 2022. Вторник 11:44
|||
Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году

Кинолента «Пила 10» появится на больших экранах 27 октября 2023 года. Режиссерское кресло занял Кевин Гротерт, участвовавший в производстве всех частей серии в качестве монтажера, продюсера и постановщика.

Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году
Культура

О сценарии картины пока ничего не сообщается. «Мы прислушались к желаниям поклонников, и усердно работаем над таким фильмом, который понравится как обычным фанатам хорроров, так и любителям серии „Пила“», — высказались продюсеры новой ленты Марк Бург и Орен Коулс. Актерский состав картины пока не объявлен.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top