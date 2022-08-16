О сценарии картины пока ничего не сообщается. «Мы прислушались к желаниям поклонников, и усердно работаем над таким фильмом, который понравится как обычным фанатам хорроров, так и любителям серии „Пила“», — высказались продюсеры новой ленты Марк Бург и Орен Коулс. Актерский состав картины пока не объявлен.
Фильм ужасов «Пила 10» выйдет в 2023 году
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 11:44
Кинолента «Пила 10» появится на больших экранах 27 октября 2023 года. Режиссерское кресло занял Кевин Гротерт, участвовавший в производстве всех частей серии в качестве монтажера, продюсера и постановщика.
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