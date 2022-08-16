ЗАМАНА - Милош Бикович рассказал о роли Муслима Магомаева в сериале-байопике

Милош Бикович рассказал о роли Муслима Магомаева в сериале-байопике

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16 августа, 2022. Вторник 08:27
ruskino.ru|||
Милош Бикович рассказал о роли Муслима Магомаева в сериале-байопике

Милош Бикович сыграл в кино роль легендарного исполнителя Муслима Магомаева. Премьера проекта прошла на Первом канале.

Милош Бикович рассказал о роли Муслима Магомаева в сериале-байопике
Культура

Чтобы войти в образ, Биковичу накладывали грим не менее 1,5 часа.  Актер поделился, что при подготовке к сериалу посмотрел все программы с Магомаевым и документальные ленты о нем. Бикович заметил, что певец редко демонстрировал свои настоящие эмоции. В «Магомаеве» также сыграли роли следующие актеры: Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Александр Соколовский, Алёна Ивченко и так далее.

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