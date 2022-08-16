Летом прошли кастинги на передачу «Голос 60+». Съемки первых этапов начнутся в конце августа.
Наставниками передачи «Голос 60+» стали Елена Ваенга и Валерий Сюткин, участвующие в предыдущих сезонах «Голоса». В программе впервые появятся Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
«Конкурировать между собой на легендарной сцене будут как опытные музыканты, так и начинающие, представители самых разных профессий», — заявляет Первый канал.
Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 01:25
Первый канал возвращает программу «Голос» в эфир этой осенью. В сентябре можно будет посмотреть первые серии музыкального конкурса среди исполнителей старшего поколения.
Летом прошли кастинги на передачу «Голос 60+». Съемки первых этапов начнутся в конце августа.
Наставниками передачи «Голос 60+» стали Елена Ваенга и Валерий Сюткин, участвующие в предыдущих сезонах «Голоса». В программе впервые появятся Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
«Конкурировать между собой на легендарной сцене будут как опытные музыканты, так и начинающие, представители самых разных профессий», — заявляет Первый канал.
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