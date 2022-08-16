ЗАМАНА - Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью

Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью

Автор
16 августа, 2022. Вторник 01:25
|||
Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью

Первый канал возвращает программу «Голос» в эфир этой осенью. В сентябре можно будет посмотреть первые серии музыкального конкурса среди исполнителей старшего поколения.

Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью
Культура

Летом прошли кастинги на передачу «Голос 60+». Съемки первых этапов начнутся в конце августа. Наставниками передачи «Голос 60+» стали Елена Ваенга и Валерий Сюткин, участвующие в предыдущих сезонах «Голоса». В программе впервые появятся Александр Малинин и Игорь Корнелюк. «Конкурировать между собой на легендарной сцене будут как опытные музыканты, так и начинающие, представители самых разных профессий», — заявляет Первый канал.


Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top