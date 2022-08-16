Первый канал вернет передачу «Голос» в эфир осенью

Первый канал возвращает программу «Голос» в эфир этой осенью. В сентябре можно будет посмотреть первые серии музыкального конкурса среди исполнителей старшего поколения.

Летом прошли кастинги на передачу «Голос 60+». Съемки первых этапов начнутся в конце августа. Наставниками передачи «Голос 60+» стали Елена Ваенга и Валерий Сюткин, участвующие в предыдущих сезонах «Голоса». В программе впервые появятся Александр Малинин и Игорь Корнелюк. «Конкурировать между собой на легендарной сцене будут как опытные музыканты, так и начинающие, представители самых разных профессий», — заявляет Первый канал.





