ЗАМАНА - Netflix анонсировал 4 сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

Netflix анонсировал 4 сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

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15 августа, 2022. Понедельник 13:52
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Netflix анонсировал 4 сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

Стриминговая площадка Netflix объявила о разработке 4 сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы» / «Любовь, смерть и роботы»(Love, Death & Robots / LOVE DEATH + ROBOTS). К посту в Twitter был прикреплен короткий тизер с надписью об анонсе.

Netflix анонсировал 4 сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Культура

«„Любовь. Смерть. Роботы. Том 4“ — в разработке!» — заявляется в новости.

Других подробностей на данный момент нет.

«Любовь. Смерть. Роботы» — анимационный проект, повествующий о фантастических историях в различных уникальных стилях. 

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