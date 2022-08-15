«„Любовь. Смерть. Роботы. Том 4“ — в разработке!» — заявляется в новости.
Других подробностей на данный момент нет.
«Любовь. Смерть. Роботы» — анимационный проект, повествующий о фантастических историях в различных уникальных стилях.
Стриминговая площадка Netflix объявила о разработке 4 сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы» / «Любовь, смерть и роботы»(Love, Death & Robots / LOVE DEATH + ROBOTS). К посту в Twitter был прикреплен короткий тизер с надписью об анонсе.
«„Любовь. Смерть. Роботы. Том 4“ — в разработке!» — заявляется в новости.
Других подробностей на данный момент нет.
«Любовь. Смерть. Роботы» — анимационный проект, повествующий о фантастических историях в различных уникальных стилях.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..