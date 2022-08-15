Кинолента «Вышка» стала лидером отечественного проката на выходных

Картина режиссера Скотта Манна «Вышка» возглавила кинопрокат в России и СНГ в прошлый уикенд, собрав кассу в 27,3 млн рублей. Об этом информирует сайт kinobusiness.com.

Фильм появился на больших экранах 11 августа. Он повествует о любительнице экстрима Бекки. После смерти супруга она решила прекратить погоню за адреналином. Героиня вместе с приятельницей отправляется в последнее восхождение на радиомачту, дабы развеять прах своего любимого. Однако девушки попадают в беду и вынуждены сражаться со стихией. На 2-е место по сборам вышла кинокартина Уильяма Брента Белла «Дитя тьмы: Первая жертва», собравшая 18,7 млн рублей. 3 место с результатом 14,8 млн рублей занимает отечественная лента «Легенды Орленка» режиссера Ольги Беляевой.