«Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video

Автор Дарья kino-teatr.ru|||

21 августа и 2 сентября на стриминговых площадках HBO Max и Amazon Prime Video станут доступными для просмотра самые ожидаемые премьеры года. Фанаты увидят приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» и приквел легендарной трилогии «Властелин колец» — «Кольца власти».