ЗАМАНА - «Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video

«Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video

Автор
15 августа, 2022. Понедельник 02:04
kino-teatr.ru|||
«Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video

21 августа и 2 сентября на стриминговых площадках HBO Max и Amazon Prime Video станут доступными для просмотра самые ожидаемые премьеры года. Фанаты увидят приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» и приквел легендарной трилогии «Властелин колец» — «Кольца власти».

«Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video
Культура

«Дом дракона» также появится на российском сервисе «Амедиатека», первая серия выйдет 22 августа. События сериала «Дом дракона» проходят за 200 лет до сюжета оригинального шоу. «Кольца власти» повествуют о событиях за тысячелетия до сюжета оригинальных картин.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top