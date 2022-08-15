«Дом дракона» также появится на российском сервисе «Амедиатека», первая серия выйдет 22 августа. События сериала «Дом дракона» проходят за 200 лет до сюжета оригинального шоу. «Кольца власти» повествуют о событиях за тысячелетия до сюжета оригинальных картин.
«Дом дракона» и «Кольца власти» выйдут на HBO Max и Amazon Prime Video
- Автор Дарья
- 15 августа, 2022. Понедельник 02:04
21 августа и 2 сентября на стриминговых площадках HBO Max и Amazon Prime Video станут доступными для просмотра самые ожидаемые премьеры года. Фанаты увидят приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» и приквел легендарной трилогии «Властелин колец» — «Кольца власти».
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