Актера обвиняют в домогательствах и в краже со взломом. Warner обдумывали 3 варианта выхода «Флэша»: урезать рекламную кампанию, выпустить ленту только на стриминге HBO Max или заменить самого главного актера. После последних событий продюсеры компании обсуждают другие 3 варианта: Миллер начинает лечение и дает оправдательные интервью, «Флэш» выходит без рекламной кампании, полная отмена выхода ленты. Премьера картины «Флэш» должна пройти 23 июня следующего года.
Warner может полностью отменить «Флэш» из-за скандалов с Эзрой Миллером
- Автор Дарья
- 12 августа, 2022. Пятница 12:25
Корпорация Warner Bros. может полностью отменить киноленту «Флэш». Скандальное поведение исполнителя главного героя Эзры Миллера поставило выход картины под вопрос.
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