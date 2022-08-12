Warner может полностью отменить «Флэш» из-за скандалов с Эзрой Миллером

Актера обвиняют в домогательствах и в краже со взломом. Warner обдумывали 3 варианта выхода «Флэша»: урезать рекламную кампанию, выпустить ленту только на стриминге HBO Max или заменить самого главного актера. После последних событий продюсеры компании обсуждают другие 3 варианта: Миллер начинает лечение и дает оправдательные интервью, «Флэш» выходит без рекламной кампании, полная отмена выхода ленты. Премьера картины «Флэш» должна пройти 23 июня следующего года.