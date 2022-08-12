Серию кинокартин «Фантомас» собираются перезагрузить фильмом и сериалом

Как заявляют, права на литературный первоисточник купил продюсер из Франции Вассим Бежи и компания SND, дабы снять как минимум одну ленту и сериал о популярном антигерое.

Первая книга о Фантомасе вышла в 1911 году, ее авторами стали французские писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестр. В общем об антигерое опубликовано 32 романа Алленом и Сувестром, и 11 — одним Алленом после того, как его соавтор ушел из жизни.

Фильмов снято немало — 5 немых кинолент 1913–1914 годов, несколько французских и одна бельгийская картина.