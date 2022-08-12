ЗАМАНА - Серию кинокартин «Фантомас» собираются перезагрузить фильмом и сериалом

Серию кинокартин «Фантомас» собираются перезагрузить фильмом и сериалом

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12 августа, 2022. Пятница 10:45
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Серию кинокартин «Фантомас» собираются перезагрузить фильмом и сериалом

Серию французских детективных произведений «Фантомас» собираются снова перенести на большие экраны.

Серию кинокартин «Фантомас» собираются перезагрузить фильмом и сериалом
Культура

Как заявляют, права на литературный первоисточник купил продюсер из Франции Вассим Бежи и компания SND, дабы снять как минимум одну ленту и сериал о популярном антигерое. 

Первая книга о Фантомасе вышла в 1911 году, ее авторами стали французские писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестр. В общем об антигерое опубликовано 32 романа Алленом и Сувестром, и 11 — одним Алленом после того, как его соавтор ушел из жизни.

Фильмов снято немало — 5 немых кинолент 1913–1914 годов, несколько французских и одна бельгийская картина.

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