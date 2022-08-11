ЗАМАНА - Дагестанские школьники увидят первый профориентационный сериал «Билет в будущее»

Дагестанские школьники увидят первый профориентационный сериал «Билет в будущее»

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11 августа, 2022. Четверг 13:46
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Дагестанские школьники увидят первый профориентационный сериал «Билет в будущее»

Первый профориентационный проект «Билет в будущее» появится на экранах этой осенью. Картина будет официально презентована в 23 субъектах России. Увидеть ленту смогут зрители федеральных каналов, подписчики страниц в соцсетях «Билет в будущее», российские школьники и их родители.

Дагестанские школьники увидят первый профориентационный сериал «Билет в будущее»
Культура


«Дабы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодым поколением на самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Персонажами первого сезона станут люди, умеющие мотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Думаю, тяжело найти в одном проекте такое количество пользы и неравнодушных к своей работе людей», — заявил Член Общественной палаты РФ Иван Есин. Персонажами первого сезона стали представители разных областей: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, наука, искусство и различные производства. Сериал познакомит молодежь с личной историей труда и успеха экспертов разных профессий. Это будет полезный и веселый контент. Он поможет новому поколению взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных россиян.

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