Дагестанские школьники увидят первый профориентационный сериал «Билет в будущее»

Первый профориентационный проект «Билет в будущее» появится на экранах этой осенью. Картина будет официально презентована в 23 субъектах России. Увидеть ленту смогут зрители федеральных каналов, подписчики страниц в соцсетях «Билет в будущее», российские школьники и их родители.



«Дабы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодым поколением на самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Персонажами первого сезона станут люди, умеющие мотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Думаю, тяжело найти в одном проекте такое количество пользы и неравнодушных к своей работе людей», — заявил Член Общественной палаты РФ Иван Есин. Персонажами первого сезона стали представители разных областей: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, наука, искусство и различные производства. Сериал познакомит молодежь с личной историей труда и успеха экспертов разных профессий. Это будет полезный и веселый контент. Он поможет новому поколению взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных россиян.