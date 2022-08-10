Компания Walt Disney Pictures снимет фильм «Грейс» о талантливой танцовщице-инвалиде

Корпорация Walt Disney Pictures объявила о производстве танцевальной киноленты «Грейс», повествующей о талантливой танцовщице-инвалиде. Об этом информирует "Газета.ру", ссылаясь сайт The Hollywood reporter.

Фредди Векслер, более всего известный как номинированный на премию «Грэмми» автор композиций Джастина Бибера, Арианы Гранде и Деми Ловато, продюсирует фильм и будет соавтором сценария вместе с Киерой Аллен, актрисой в инвалидном кресле.

Пока нет информации о том, выйдет ли проект, который пребывает на первой стадии разработки, в потоковом режиме или в кинотеатрах.

Фильм описывают следующим образом: «Картина рассказывает о 17-летней танцовщице, парализованной ниже пояса после автомобильной аварии; с помощью требовательного художественного наставника она становится примой премьерной танцевальной труппы».