Фредди Векслер, более всего известный как номинированный на премию «Грэмми» автор композиций Джастина Бибера, Арианы Гранде и Деми Ловато, продюсирует фильм и будет соавтором сценария вместе с Киерой Аллен, актрисой в инвалидном кресле.
Пока нет информации о том, выйдет ли проект, который пребывает на первой стадии разработки, в потоковом режиме или в кинотеатрах.
Фильм описывают следующим образом: «Картина рассказывает о 17-летней танцовщице, парализованной ниже пояса после автомобильной аварии; с помощью требовательного художественного наставника она становится примой премьерной танцевальной труппы».