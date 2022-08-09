ЗАМАНА - Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане

Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане

Автор
09 августа, 2022. Вторник 11:51
кадр из «Миссии невыполнима»|||
Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане

Голливудский актер Том Круз начал разработку 3-х новых проектов. В его команде режиссер популярной серии «Миссия: невыполнима» Кристофер МакКуорри.

Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане
Культура

Сообщают, что одним из проектов станет мюзикл. Вторым — боевик с потенциалом франшизы. А 3 работа будет повествовать о персонаже Лессе Гроссмане из комедийной киноленты «Солдаты неудачи». Ранее заявлялось, что Круз собирается также снять картину с режиссером «Грани будущего» Дагом Лайманом. МакКуорри выступает продюсером нового фильма. В этом проекте Круз планирует отправиться в космос, а производством ленты занимается корпорация Universal.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top