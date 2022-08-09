Сообщают, что одним из проектов станет мюзикл. Вторым — боевик с потенциалом франшизы. А 3 работа будет повествовать о персонаже Лессе Гроссмане из комедийной киноленты «Солдаты неудачи». Ранее заявлялось, что Круз собирается также снять картину с режиссером «Грани будущего» Дагом Лайманом. МакКуорри выступает продюсером нового фильма. В этом проекте Круз планирует отправиться в космос, а производством ленты занимается корпорация Universal.
Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане
- Автор Дарья
- 09 августа, 2022. Вторник 11:51
Голливудский актер Том Круз начал разработку 3-х новых проектов. В его команде режиссер популярной серии «Миссия: невыполнима» Кристофер МакКуорри.
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