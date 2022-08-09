Актер Том Круз работает над мюзиклом, боевиком и картиной о Лессе Гросмане

Сообщают, что одним из проектов станет мюзикл. Вторым — боевик с потенциалом франшизы. А 3 работа будет повествовать о персонаже Лессе Гроссмане из комедийной киноленты «Солдаты неудачи». Ранее заявлялось, что Круз собирается также снять картину с режиссером «Грани будущего» Дагом Лайманом. МакКуорри выступает продюсером нового фильма. В этом проекте Круз планирует отправиться в космос, а производством ленты занимается корпорация Universal.