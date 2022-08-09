"Ларс пребывает в хорошем настроении и лечится от своих симптомов, за ним ухаживают, дабы он смог снять [3-й сезон сериала] "Королевство. Исход", — рассказали представители компании. - Из-за болезни Ларс будет принимать ограниченное участие в интервью до премьеры [третьего сезона], которая пройдет немного позже в 2022 году".
Первые 2 сезона проекта "Королевство" вышли на экраны в 1994 и 1997 годах.
У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
- Автор Дарья
- 09 августа, 2022. Вторник 10:52
Болезнь Паркинсона была выявлена у 66-летнего знаменитого на весь мир датского режиссера Ларса фон Триера. Об этом вчера, 8 августа, проинформировало издание The Copenhagen Pos, ссылаясь на киностудию Zentropa, которая спродюсировала все работы мэтра.
"Ларс пребывает в хорошем настроении и лечится от своих симптомов, за ним ухаживают, дабы он смог снять [3-й сезон сериала] "Королевство. Исход", — рассказали представители компании. - Из-за болезни Ларс будет принимать ограниченное участие в интервью до премьеры [третьего сезона], которая пройдет немного позже в 2022 году".
Первые 2 сезона проекта "Королевство" вышли на экраны в 1994 и 1997 годах.
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