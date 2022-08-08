ЗАМАНА - Сценарист «Эртугрула» прилетел в Дагестан

Сценарист «Эртугрула» прилетел в Дагестан

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08 августа, 2022. Понедельник 09:51
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Сценарист «Эртугрула» прилетел в Дагестан

Дагестан посетил именитый сценарист Атилла Энгин, который является автором сценариев к «Эртугрул» и «Осман».

Сценарист «Эртугрула» прилетел в Дагестан
Культура

В Махачкалу Атилла Энгин прилетел накануне. Он побывает в местах, которые были как-то связаны с жизнью Имама Шамиля.

Сценарист готовится к проекту о третьем имаме Кавказского имамата.

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