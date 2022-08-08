В Махачкалу Атилла Энгин прилетел накануне. Он побывает в местах, которые были как-то связаны с жизнью Имама Шамиля.
Сценарист готовится к проекту о третьем имаме Кавказского имамата.
Дагестан посетил именитый сценарист Атилла Энгин, который является автором сценариев к «Эртугрул» и «Осман».
В Махачкалу Атилла Энгин прилетел накануне. Он побывает в местах, которые были как-то связаны с жизнью Имама Шамиля.
Сценарист готовится к проекту о третьем имаме Кавказского имамата.
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