ЗАМАНА - Кинолента «Топ Ган: Мэверик» обогнала «Титаник» по кассовым сборам в Америке

Кинолента «Топ Ган: Мэверик» обогнала «Титаник» по кассовым сборам в Америке

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08 августа, 2022. Понедельник 10:12
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Кинолента «Топ Ган: Мэверик» обогнала «Титаник» по кассовым сборам в Америке

Согласно сведениям издания Collider, кассовые сборы блокбастера «Топ Ган: Мэверик» в американском прокате перешли отметку в 662 млн долларов, что позволило обойти общие сборы легендарного «Титаника» (Titanic) в США.

Кинолента «Топ Ган: Мэверик» обогнала «Титаник» по кассовым сборам в Америке
Культура

В прошлом «Мэверик» уже обходил «Титаник» по домашним сборам, но речь шла о деньгах, которые знаменитая лента режиссера Джеймса Кэмерона заработала в 1997 году. После этого «Титаник» появлялся в прокате в 2012 в формате 3D, что позволило ему прибавить к имеющимся 601 млн ещё 57 млн. Теперь же «Мэверик» окончательно оставил работу Кэмерона за собой.

На сегодняшний день «Топ Ган» пребывает на 7 строчке самых кассовых картин по сборам в США. На 1 месте в этом рейтинге находится фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы» с 936 млн долларов. Между тем в мире «Мэверик» собрал более 1,328 млрд долларов.

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