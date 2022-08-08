Кинолента «Топ Ган: Мэверик» обогнала «Титаник» по кассовым сборам в Америке

В прошлом «Мэверик» уже обходил «Титаник» по домашним сборам, но речь шла о деньгах, которые знаменитая лента режиссера Джеймса Кэмерона заработала в 1997 году. После этого «Титаник» появлялся в прокате в 2012 в формате 3D, что позволило ему прибавить к имеющимся 601 млн ещё 57 млн. Теперь же «Мэверик» окончательно оставил работу Кэмерона за собой.

На сегодняшний день «Топ Ган» пребывает на 7 строчке самых кассовых картин по сборам в США. На 1 месте в этом рейтинге находится фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы» с 936 млн долларов. Между тем в мире «Мэверик» собрал более 1,328 млрд долларов.