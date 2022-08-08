Первый канал хочет закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся»

Место старых передач могут занять новые. Над одним из таких шоу сейчас трудится ведущий Иван Ургант. «Посмотрели Якубовича и хватит. Уйдет история, но ничего страшного», — заметил Лавров. Официального заявления о закрытии передач «Поле чудес» или «Давай поженимся» пока не было. Судьба ведущих Леонида Якубовича и Ларисы Гузеевой на Первом канале также пока никак не комментируется.