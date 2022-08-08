ЗАМАНА - Первый канал хочет закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся»

Первый канал хочет закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся»

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08 августа, 2022. Понедельник 08:44
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Первый канал хочет закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся»

Руководители Первого канала подумывают о закрытии популярных программ «Поле чудес» и «Давай поженимся». Об этом сообщил продюсер Сергей Лавров.

Первый канал хочет закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся»
Культура

Место старых передач могут занять новые. Над одним из таких шоу сейчас трудится ведущий Иван Ургант. «Посмотрели Якубовича и хватит. Уйдет история, но ничего страшного», — заметил Лавров. Официального заявления о закрытии передач «Поле чудес» или «Давай поженимся» пока не было. Судьба ведущих Леонида Якубовича и Ларисы Гузеевой на Первом канале также пока никак не комментируется.

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