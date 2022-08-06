Прошла премьера фильма о единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году

В Kion прошла эксклюзивная премьера киноленты «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником в главных ролях, информирует пресс-служба стриминговой площадки.

Фильм основан на реальных событиях, когда 19-летняя советская девушка Ларисы Савицкая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с другим воздушным судном.

«В 1981 году молодая пара Лариса и Владимир Савицкие направлялась на рейсе из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За 30 минут до прибытия из‑за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух воздушных суден столкнулись на высоте более 5000 метров. Все должны были погибнуть, но случилось чудо: Лариса очнулась посреди глухой тайги. Ей предстояло прожить тяжелые 3 дня в ожидании спасения», — говорит синопсис картины.