Киану Ривз сыграет главную роль в грядущей экранизации романа «Дьявол в белом городе»

Проект будет основан на истории доктора Генри Говарда Холмса, первого в Америке серийного убийцы, который был создателем печально известного «Замка смерти», построенного Холмсом к Всемирной Колумбовой выставке 1893 года. Уточняют, что Ривз сыграет персонажа Дэниела Х. Бернхэма — архитектора, который занимался выставкой. Эта роль будет первой для актера на телевидении — до этого он играл только в кинолентах. Сериал изначально запустили в производство ещё в 2015 году, после того, как Леонардо ДиКаприо приобрел права на произведение — однако тогда это был фильм, снимать который собиралась киностудия Paramount. К 2019 году компания уступила экранизацию стримингу Hulu.