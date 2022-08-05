ЗАМАНА - Киану Ривз сыграет главную роль в грядущей экранизации романа «Дьявол в белом городе»

Киану Ривз сыграет главную роль в грядущей экранизации романа «Дьявол в белом городе»

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05 августа, 2022. Пятница 16:49
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Киану Ривз сыграет главную роль в грядущей экранизации романа «Дьявол в белом городе»

Голливудский актер Киану Ривз сыграет главного персонажа в экранизации книги Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе_» для стриминговой площадки Hulu.

Киану Ривз сыграет главную роль в грядущей экранизации романа «Дьявол в белом городе»
Культура

Проект будет основан на истории доктора Генри Говарда Холмса, первого в Америке серийного убийцы, который был создателем печально известного «Замка смерти», построенного Холмсом к Всемирной Колумбовой выставке 1893 года. Уточняют, что Ривз сыграет персонажа Дэниела Х. Бернхэма — архитектора, который занимался выставкой. Эта роль будет первой для актера на телевидении — до этого он играл только в кинолентах. Сериал изначально запустили в производство ещё в 2015 году, после того, как Леонардо ДиКаприо приобрел права на произведение — однако тогда это был фильм, снимать который собиралась киностудия Paramount. К 2019 году компания уступила экранизацию стримингу Hulu.

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