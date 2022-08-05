Стриминг Netflix опубликовал первый сезон сериала «Песочный человек» по Нилу Гейману

Проект повествует о повелителе снов Морфее, после освобождения из заточения сталкивающегося с другими мифологическими персонажами. Автор романа выступил продюсером шоу. Сам писатель считает сериал удачным и уверен, что его поклонников удивят некоторые серии и сюжетные повороты. Главных героев в «Песочном человеке» сыграли Том Стерридж, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис и другие актеры.