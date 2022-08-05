ЗАМАНА - Стриминг Netflix опубликовал первый сезон сериала «Песочный человек» по Нилу Гейману

Стриминг Netflix опубликовал первый сезон сериала «Песочный человек» по Нилу Гейману

Автор
05 августа, 2022. Пятница 13:49
|||
Стриминг Netflix опубликовал первый сезон сериала «Песочный человек» по Нилу Гейману

Стриминговая площадка Netflix сделала доступными для просмотра все серии проекта «Песочный человек». Сериал снят по графическому роману Нила Геймана.

Стриминг Netflix опубликовал первый сезон сериала «Песочный человек» по Нилу Гейману
Культура

Проект повествует о повелителе снов Морфее, после освобождения из заточения сталкивающегося с другими мифологическими персонажами. Автор романа выступил продюсером шоу. Сам писатель считает сериал удачным и уверен, что его поклонников удивят некоторые серии и сюжетные повороты. Главных героев в «Песочном человеке» сыграли Том Стерридж, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис и другие актеры.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top