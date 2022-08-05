ЗАМАНА - Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

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05 августа, 2022. Пятница 08:51
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Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Авторы продолжения киноленты «Джокер» подтвердили участие популярной исполнительницы и актрисы Леди Гаги. Об этом создатели объявили в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), посвященном картине.

В интернете появился ролик, на котором видны силуэты танцующей Леди Гаги и голливудского актера Хоакина Феникса, который играет ключевого персонажа, злодея Джокера. Помимо этого, в материале мелькает имя певицы. О том, что 36-летняя Леди Гага стала кандидаткой на роль Харли Квинн в новой части картины «Джокер» стало известно в начале лета 2022 года. Уточняют, что герой Квинн в продолжении под названием «Джокер: Безумие на двоих» будет отличаться от персонажа, которого играла Марго Робби в двух фильмах «Отряда Самоубийц», а также спин-оффе.

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