ЗАМАНА - Ирландский боец Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера

Ирландский боец Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера

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04 августа, 2022. Четверг 01:58
Gettyimages.ru © Edward Berthelot|||
Ирландский боец Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера

Популярный ирландский спортсмен Конор Макгрегор появится в киноленте в качестве актера. Об этом информирует Deadline.

Ирландский боец Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Культура

Боец снимется в ремейке картины «Дом у дороги» (1989). Оригинальная лента повествует о профессиональном вышибале, которого приглашают на работу в бар. По мере того как персонаж избавляет место от разных негодяев, он приобретает себе нового противника — рэкетира, держащего в страхе весь город. Кого именно сыграет ирландец, пока неизвестно. Сценарий написал Энтони Багароцци и Чарльз Мондри. Съемки киноленты стартуют в августе в Доминиканской Республике.

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