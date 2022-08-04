Боец снимется в ремейке картины «Дом у дороги» (1989). Оригинальная лента повествует о профессиональном вышибале, которого приглашают на работу в бар. По мере того как персонаж избавляет место от разных негодяев, он приобретает себе нового противника — рэкетира, держащего в страхе весь город. Кого именно сыграет ирландец, пока неизвестно. Сценарий написал Энтони Багароцци и Чарльз Мондри. Съемки киноленты стартуют в августе в Доминиканской Республике.
Ирландский боец Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 01:58
Популярный ирландский спортсмен Конор Макгрегор появится в киноленте в качестве актера. Об этом информирует Deadline.
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