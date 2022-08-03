ЗАМАНА - Корпорация Warner Bros. отменила релиз сиквела «Скуби-Ду!» вслед за «Бэтгёрл»

Корпорация Warner Bros. отменила релиз сиквела «Скуби-Ду!» вслед за «Бэтгёрл»

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03 августа, 2022. Среда 10:48
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Корпорация Warner Bros. отменила релиз сиквела «Скуби-Ду!» вслед за «Бэтгёрл»

Как информирует сайт The Hollywood Reporter, корпорация Warner Bros. отменила релиз мультфильма Scoob!: Holiday Haunt, который является продолжением «Скуби-Ду!» (Scoob!) 2020 года.

Корпорация Warner Bros. отменила релиз сиквела «Скуби-Ду!» вслед за «Бэтгёрл»
Культура

Данное решение связано с планами руководства студии сосредоточиться на театральных релизах вместо проектов, чей выход должен пройти на стриминговой площадке HBO Max. Кинокомпания также отменила выход «Бэтгёрл» (Batgirl).

Продолжение «Скуби-Ду!» обошлось Warner Bros. в 40 миллионов долларов и должно было рассказать историю происхождения компании Mystery, Inc. Во второй части персонажи собирались на курорт в Рождество, где должны были раскрыть тайну 40-летней давности и переосмыслить любимый всеми праздник.

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