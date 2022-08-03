Данное решение связано с планами руководства студии сосредоточиться на театральных релизах вместо проектов, чей выход должен пройти на стриминговой площадке HBO Max. Кинокомпания также отменила выход «Бэтгёрл» (Batgirl).

Продолжение «Скуби-Ду!» обошлось Warner Bros. в 40 миллионов долларов и должно было рассказать историю происхождения компании Mystery, Inc. Во второй части персонажи собирались на курорт в Рождество, где должны были раскрыть тайну 40-летней давности и переосмыслить любимый всеми праздник.