Данное решение связано с планами руководства студии сосредоточиться на театральных релизах вместо проектов, чей выход должен пройти на стриминговой площадке HBO Max. Кинокомпания также отменила выход «Бэтгёрл» (Batgirl).
Корпорация Warner Bros. отменила релиз сиквела «Скуби-Ду!» вслед за «Бэтгёрл»
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 10:48
Как информирует сайт The Hollywood Reporter, корпорация Warner Bros. отменила релиз мультфильма Scoob!: Holiday Haunt, который является продолжением «Скуби-Ду!» (Scoob!) 2020 года.
Продолжение «Скуби-Ду!» обошлось Warner Bros. в 40 миллионов долларов и должно было рассказать историю происхождения компании Mystery, Inc. Во второй части персонажи собирались на курорт в Рождество, где должны были раскрыть тайну 40-летней давности и переосмыслить любимый всеми праздник.
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