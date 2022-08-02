ЗАМАНА - Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать зарубежные фильмы

Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать зарубежные фильмы

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02 августа, 2022. Вторник 08:45
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Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать зарубежные фильмы

Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» с 1 августа начала демонстрировать ленты крупнейших голливудских студий в рамках предоставления услуги «кинопродукт» — об этом изданию «Ведомости» рассказал гендиректор сети Алексей Васясин.

Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать зарубежные фильмы
Культура

Смысл услуги заключается в показе российской картины, объединённой с «зарубежными видеоматериалами». Первым «кинопродуктом» сети станут сеансы на мультфильм «Кощей. Начало» вместе с «Миньонами: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru), который не попал в отечественный прокат из-за ухода корпорации Universal.

Как заметил Васясин, в будущем сеть сможет демонстрировать «любой фильм зарубежной студии, ушедшей из России» по схеме «кинопродукта». Он также добавил, что часть выручки с сеансов пойдёт российским прокатчикам и продюсерам. 

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