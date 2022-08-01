Появился свежий трейлер сериала «Андор» по «Звёздным войнам»

События 1 сезона будут идти за 5 лет до истории, которую можно увидеть в «Изгое-Один», а второй — охватит последующие 4 года. Помимо Диего Луны, в проекте сыграли роли Женевьев ОʼРейли, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Фиона Шоу и Клеменс Шик. В первом сезоне будет всего 12 серий, а его премьера пройдет на стриминговой площадке Disney+ уже 21 сентября. В это день фанаты смогут посмотреть сразу 3 эпизода.