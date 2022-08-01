ЗАМАНА - Появился свежий трейлер сериала «Андор» по «Звёздным войнам»

Появился свежий трейлер сериала «Андор» по «Звёздным войнам»

Автор
01 августа, 2022. Понедельник 15:55
|||
Появился свежий трейлер сериала «Андор» по «Звёздным войнам»

На популярном шоу Good Morning America продемонстрировали новый трейлер предстоящего проекта во вселенной «Звёздных войн» — «Андор» (Andor). 

События 1 сезона будут идти за 5 лет до истории, которую можно увидеть в «Изгое-Один», а второй — охватит последующие 4 года. Помимо Диего Луны, в проекте сыграли роли Женевьев ОʼРейли, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Фиона Шоу и Клеменс Шик. В первом сезоне будет всего 12 серий, а его премьера пройдет на стриминговой площадке Disney+ уже 21 сентября. В это день фанаты смогут посмотреть сразу 3 эпизода. 

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top