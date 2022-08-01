События 1 сезона будут идти за 5 лет до истории, которую можно увидеть в «Изгое-Один», а второй — охватит последующие 4 года. Помимо Диего Луны, в проекте сыграли роли Женевьев ОʼРейли, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Фиона Шоу и Клеменс Шик. В первом сезоне будет всего 12 серий, а его премьера пройдет на стриминговой площадке Disney+ уже 21 сентября. В это день фанаты смогут посмотреть сразу 3 эпизода.
Появился свежий трейлер сериала «Андор» по «Звёздным войнам»
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 15:55
На популярном шоу Good Morning America продемонстрировали новый трейлер предстоящего проекта во вселенной «Звёздных войн» — «Андор» (Andor).
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