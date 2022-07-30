ЗАМАНА - Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе экранизируют книгу «Вэйджер»

Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе экранизируют книгу «Вэйджер»

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30 июля, 2022. Суббота 02:16
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Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе экранизируют книгу «Вэйджер»

Режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Леонардо ДиКаприо вместе с Apple снимут киноленту, основанную на истории из произведения «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве» автора Дэвида Гранна.

Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе экранизируют книгу «Вэйджер»
Культура

Это будет уже 2-й фильм, над которым работает эта троица — на данный момент Apple планирует выпустить «Убийц цветочной луны», также основанных на работах Гранна.

«Вэйджер» повествует о реальной истории 1740-х годов, когда к берегам Бразилии приплыл плот с матросами. Они рассказали, что спаслись с утонувшего британского корабля «Вэйджер», несколько месяцев прожили на необитаемом острове и чудом спаслись. Этих людей чествовали как героев, но через 6 месяцев появился ещё один плот с моряками с «Вэйджера» — и они рассказали о том, что первые «выживальщики» были простыми бунтовщиками.

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