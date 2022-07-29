ЗАМАНА - Вышел первый тизер-трейлер «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи

Вышел первый тизер-трейлер «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи

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29 июля, 2022. Пятница 08:22
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Вышел первый тизер-трейлер «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи

Корпорация Universal выпустила первый тизер «Оппенгеймера», повествующего о жизни Роберта Оппенгеймера — создателя атомной бомбы.

Киноленту снял популярный режиссер Кристофер Нолан, а главную роль сыграл Киллиан Мёрфи, который часто появлялся в фильмах Нолана. На больших экранах «Оппенгеймер» появится 21 июля 2023 года.

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