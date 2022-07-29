Киноленту снял популярный режиссер Кристофер Нолан, а главную роль сыграл Киллиан Мёрфи, который часто появлялся в фильмах Нолана. На больших экранах «Оппенгеймер» появится 21 июля 2023 года.
Вышел первый тизер-трейлер «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи
- Автор Дарья
- 29 июля, 2022. Пятница 08:22
Корпорация Universal выпустила первый тизер «Оппенгеймера», повествующего о жизни Роберта Оппенгеймера — создателя атомной бомбы.
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