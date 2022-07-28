Появился первый трейлер супергеройской киноленты «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне

Стриминговая площадка Amazon Prime Video показала первый трейлер супергеройской кинокартины «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Для просмотра фильм станет доступен на стриминге уже 26 августа.

Ленту повествует о Джо Смите (Сталлоне), которого в прошлом знали как супергероя Самаритянина. Он пропал 20 лет назад после большого сражения, но его тайну неожиданно раскрывает юный сосед Сэм (Джейвон Уолтон). В кинокартине также снялись следующие актеры: Пилу Асбек («Игра престолов»), Даша Поланко («Жизнь матрёшки»), Мартин Старр («Человек-паук: Нет пути домой») и Мойзес Ариас («В метре друг от друга»).