Заведующей музыкальной частью театра Эльмирой Ибрагимовой, звукооператорами и артистами была подготовлена красочная концертная программа, которая прошла для жителей и гостей города Избербаш на благоустроенной площадке во дворе театра. Начался концерт с хорового исполнениями артистами Даргинского театра гимна Дагестана.
В этот теплый, летний вечер своим прекрасным репертуаром порадовали слушателей всеми любимые певцы – заслуженные артисты РД Гасанкади Рабаданов, Рашидат Исмаилова, Мухтар Нухов, Салимат Шахмандарова, а также любимцы публики Мисрина Магомедова, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Рамазан Расулов, Амирбек Батиров, Лейла Магандалиева, Сакинаханум Ильясова, Зарина Азизова, Казбек Алиев, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане на даргинском и русском языках. В какой-то момент под ритмы хитов 80-х годов в исполнении Эльмиры Ибрагимовой концерт превратился в настоящую дискотеку.
Праздничный концерт длился почти два часа. Бурными овациями публика встречала артистов, чьи талантливые выступления побуждали зрителей подпевать своим любимым вокалистам, а в конце танцевать под зажигательные ритмы лезгинки.
Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью
Даргинского театра им. О. Батырая.