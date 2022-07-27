Даргинский театр на День Конституции Дагестана представил праздничную программу

26 июля наша республика отметила свой главный национальный праздник – День конституции Дагестана. По всей республике с большим размахом проходят торжественные мероприятия, руководство и коллектив Даргинского театра им. О. Батырая также постарались создать для своих зрителей праздничное настроение и провели вечером 25 июля благотворительный концерт, приуроченный ко Дню Конституции РД.

Заведующей музыкальной частью театра Эльмирой Ибрагимовой, звукооператорами и артистами была подготовлена красочная концертная программа, которая прошла для жителей и гостей города Избербаш на благоустроенной площадке во дворе театра. Начался концерт с хорового исполнениями артистами Даргинского театра гимна Дагестана.

В этот теплый, летний вечер своим прекрасным репертуаром порадовали слушателей всеми любимые певцы – заслуженные артисты РД Гасанкади Рабаданов, Рашидат Исмаилова, Мухтар Нухов, Салимат Шахмандарова, а также любимцы публики Мисрина Магомедова, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Рамазан Расулов, Амирбек Батиров, Лейла Магандалиева, Сакинаханум Ильясова, Зарина Азизова, Казбек Алиев, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане на даргинском и русском языках. В какой-то момент под ритмы хитов 80-х годов в исполнении Эльмиры Ибрагимовой концерт превратился в настоящую дискотеку.

Праздничный концерт длился почти два часа. Бурными овациями публика встречала артистов, чьи талантливые выступления побуждали зрителей подпевать своим любимым вокалистам, а в конце танцевать под зажигательные ритмы лезгинки.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,

специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.