Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре

«Сегодня, 26 июля, Дагестан отмечает День Конституции. По всему региону с большим размахом идут праздничные мероприятия, а администрация и коллектив Даргинского театра имени О. Батырая также внесли свою лепту и организовали вечером 25 июля благотворительный концерт, приуроченный к этому важному дню», – заявляет пресс-служба. Торжественное мероприятие шло почти 2 часа. Шумными овациями публика встречала артистов, чьи талантливые номера побуждали зрителей подпевать своим любимым исполнителям, а в конце танцевать под зажигательную лезгинку.