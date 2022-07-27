ЗАМАНА - Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре

Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре

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27 июля, 2022. Среда 11:46
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Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре

Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре в Махачкале, информирует пресс-служба театра.

Благотворительный концерт в честь Дня Конституции Дагестана прошел в Даргинском театре
Культура

«Сегодня, 26 июля, Дагестан отмечает День Конституции. По всему региону с большим размахом идут праздничные мероприятия, а администрация и коллектив Даргинского театра имени О. Батырая также внесли свою лепту и организовали вечером 25 июля благотворительный концерт, приуроченный к этому важному дню», – заявляет пресс-служба. Торжественное мероприятие шло почти 2 часа. Шумными овациями публика встречала артистов, чьи талантливые номера побуждали зрителей подпевать своим любимым исполнителям, а в конце танцевать под зажигательную лезгинку.

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