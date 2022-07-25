В Махачкале до конца 2022 года планируют открыть круглогодичную ярмарку

Проект будет представлять собой торгово-развлекательный комплекс, в котором будут выставлять как местные товары, так и продукты из других субъектов. "В Махачкале мы собираемся открыться уже в текущем году. Сейчас у нас проходит экспертиза проекта, мы планируем, что до Нового года откроемся. Это будет постоянно работающий круглогодичный комплекс, оформленный в стиле традиционных русских ярмарок. Когда мы туда входим, мы видим Кавказский квартал, Восточный квартал, Сибирский квартал. И все они будут стилизованы по-разному: на данных территориях будут представлены национальные промыслы, товары, культура и быт разных народов нашего отечества", — отметила Дмитриенко.