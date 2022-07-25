Проект будет представлять собой торгово-развлекательный комплекс, в котором будут выставлять как местные товары, так и продукты из других субъектов. "В Махачкале мы собираемся открыться уже в текущем году. Сейчас у нас проходит экспертиза проекта, мы планируем, что до Нового года откроемся. Это будет постоянно работающий круглогодичный комплекс, оформленный в стиле традиционных русских ярмарок. Когда мы туда входим, мы видим Кавказский квартал, Восточный квартал, Сибирский квартал. И все они будут стилизованы по-разному: на данных территориях будут представлены национальные промыслы, товары, культура и быт разных народов нашего отечества", — отметила Дмитриенко.
В Махачкале до конца 2022 года планируют открыть круглогодичную ярмарку
- Автор Дарья
- 25 июля, 2022. Понедельник 13:33
Ярмарочный комплекс, который будет работать весь год, собираются открыть в Махачкале до конца нынешнего года, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании "Русские ярмарки" Ирину Дмитриенко.
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