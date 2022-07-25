Мультфильм "Пес-самурай и город кошек" возглавил кинопрокат России на выходных

Анимационная лента "Пес-самурай и город кошек" заняла лидирующую позицию в кинопрокате Россиии СНГ, собрав 39,2 млн рублей за прошлый уикенд. Об этом сегодня, 25 июля, свидетельствуют сведения сайта kinobusiness.com за период с 21 по 24 июля.

Картина режиссеров Роба Минкоффа и Марка Куцера появилась на больших экранах 21 июля, она повествует об истории храброго пса Хэнка, мечтающего стать самураем, но в городе кошек никто не воспринимает его всерьез. Когда армия котов-ниндзя угрожает разрушить их город, пес становится последней надеждой на спасение, ему необходимо в оперативные сроки овладеть навыками воина. Персонажей озвучивали актеры Майкл Сера, Сэмюэл Джексон, Мэл Брукс и другие.